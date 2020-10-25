Кудрин раскрыл, в какой валюте лучше хранить деньги

По мнению Алексея Кудрина, небольшие сбережения лучше хранить в рублях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Финансовые накопления предпочтительно хранить в разной валюте. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

«Алексей Кудрин посоветовал хранить деньги в разной валюте», — сообщает агентство «Говорит Москва». По мнению чиновника, если речь идет о небольших денежных вкладах, то выгоднее всего хранить их в рублях.

Кудрин, отметил, что стоит диверсифицировать свои сбережения. В частности, он призвал вкладывать деньги, которые не планируется тратить в ближайшие несколько лет.