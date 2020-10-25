Кудрин раскрыл, в какой валюте лучше хранить деньги

По мнению Алексея Кудрина, небольшие сбережения лучше хранить в рублях
новость из сюжетаЭкономический кризис 2020
Финансовые накопления предпочтительно хранить в разной валюте. Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
«Алексей Кудрин посоветовал хранить деньги в разной валюте», — сообщает агентство «Говорит Москва». По мнению чиновника, если речь идет о небольших денежных вкладах, то выгоднее всего хранить их в рублях.
Кудрин, отметил, что стоит диверсифицировать свои сбережения. В частности, он призвал вкладывать деньги, которые не планируется тратить в ближайшие несколько лет.
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