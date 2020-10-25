Россиян предупредили об угрозе погодных аномалий

Количество погодных аномалий, с которыми столкнулись россияне в последние годы, будет возрастать из-за трех влияющих на климат факторов. Об этом URA.RU заявила кандидат географических наук, климатолог Екатерина Пестрякова.

«Ученые говорят, что количество погодных аномалий будет возрастать», — подчеркнула Пестрякова. Она перечислила три климатообразующих фактора, которые будут влиять на погоду в России.

Радиационный баланс земной поверхности. Изменение разницы между поглощенным и отраженным Землей солнечным светом является важнейшей характеристикой микроклимата.

Перенос океаноатмосферы. По словам климатолога, в последние несколько десятилетий, изменилась циркуляция ветров. В формировании циклонов и антициклонов стали преобладать южные и северные течения.

Подстилающая поверхность. Уничтожение лесов, а также строительство новых городов и геологоразведывательные работы оказывают серьезное влияние на климат.

Ранее Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что грядущая зима в России будет суровой. По ее словам, первые морозы могут прийти уже в ноябре.