Морги оказались переполнены из-за коронавирусной инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях появилась видеозапись, предположительно сделанная в одном из моргов Новокузнецка. На видео запечатлено множество трупов, сваленных прямо на полу учреждения. По информации регионального минздрава, переполненность моргов связана с эпидемий коронавируса.

«В региональном Минздраве подтвердили, что видео снято в морге в Новокузнецке», — сообщает Argumenti.ru. По информации ведомства, морг оказался переполнен из-за умерших от коронавирусной инфекции.

В минздраве также объяснили, что такая нагрузка на новокузнецкий морг связана с тем, что родственники умерших не забирают их тела до истечения срока карантина. Кроме того, в регионе наблюдается острая нехватка врачей-патологоанатомов.