Российский морг переполнен трупами жертв коронавируса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патологоанатомического отделение. Екатеринбург, труп, морг, ноги, тело, патологоанатомическое отделение, вскрытие, стопы
Морги оказались переполнены из-за коронавирусной инфекции Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях появилась видеозапись, предположительно сделанная в одном из моргов Новокузнецка. На видео запечатлено множество трупов, сваленных прямо на полу учреждения. По информации регионального минздрава, переполненность моргов связана с эпидемий коронавируса.

«В региональном Минздраве подтвердили, что видео снято в морге в Новокузнецке», — сообщает Argumenti.ru. По информации ведомства, морг оказался переполнен из-за умерших от коронавирусной инфекции.

В минздраве также объяснили, что такая нагрузка на новокузнецкий морг связана с тем, что родственники умерших не забирают их тела до истечения срока карантина. Кроме того, в регионе наблюдается острая нехватка врачей-патологоанатомов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...