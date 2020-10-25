25 октября 2020

Баку заявил об освобождении 100 населенных пунктов в Карабахе

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши, иранская мечеть, верхняя мечеть гевхар-аги
Мировое сообщество должно оказать давление на Армению с тем, чтобы армянские войска покинули регион, сказал президент АР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сначала боевых действий в Нагорном Карабахе под контроль азербайджанской стороны перешло свыше 100 населенных пунктов. Такое заявление президент Азербайджана Ильхам Алиев на оперативном совещании с руководством министерства обороны страны.

«За этот период более 100 населенных пунктов — города, села — было освобождено от оккупации. В освобожденных городах и селах уже развевается флаг Азербайджана», — сказал глава АР. Также, по его словам, мировое сообщество, если оно желает перемирия в Нагорном Карабахе, должно оказать давление на Армению с тем, чтобы армянские войска покинули регион.

Ранее Азербайджан заявил о готовности согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Как отметил президент Ильхам Алиев, решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности АР. Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает RT. Ереван и Баку начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. В ходе конфликта гибнут мирные жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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