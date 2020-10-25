В Москве открылся ресторан Моргенштерна

В новом ресторане рэпера прошла закрытая вечеринка

В Москве прошло открытие ресторана «Кайф» рэпера Моргенштерна. Об этом он сообщил в Instagram.

«Господа, сегодня величайший день, знаменательный. Сегодня открытие ресторана „Кайф“. Боже мой, какой секс», — заявил рэпер, взглянув на собственный ресторан. Судя по видео музыканта, в заведении много зелени, а в центре помещения расположен фонтан. Вечеринку сопровождает живая музыка. Моргенштерн отметил, что сегодня проходит «закрытое пати, только для близких».

Об открытии ресторана Моргенштерн заявил еще в сентябре. Тогда он отметил, что покорил музыкальную индустрию и заскучал. Рэпер уверен, что заведение поразит всех.