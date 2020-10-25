25 октября 2020

В Москве открылся ресторан Моргенштерна

© Служба новостей «URA.RU»
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В новом ресторане рэпера прошла закрытая вечеринка

В Москве прошло открытие ресторана «Кайф» рэпера Моргенштерна. Об этом он сообщил в Instagram.

«Господа, сегодня величайший день, знаменательный. Сегодня открытие ресторана „Кайф“. Боже мой, какой секс», — заявил рэпер, взглянув на собственный ресторан. Судя по видео музыканта, в заведении много зелени, а в центре помещения расположен фонтан. Вечеринку сопровождает живая музыка. Моргенштерн отметил, что сегодня проходит «закрытое пати, только для близких».

Об открытии ресторана Моргенштерн заявил еще в сентябре. Тогда он отметил, что покорил музыкальную индустрию и заскучал. Рэпер уверен, что заведение поразит всех.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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