Рэпер Моргенштерн открывает новый бизнес

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) открывает в Москве собственный ресторан. Об этом он сообщил в Instagram.
«Музыкальную индустрию я уже ****** (покорил). Скучно. Пришло время ***** (покорять) индустрию ресторанов», — заявил Моргенштерн в сторис.
Сейчас в заведении закончился ремонт, отметил рэпер. По словам Моргенштерна, ресторан будет на порядок лучше всех существующих в Москве заведений.
Ранее Моргенштерн объявил о смене фамилии. По словам артиста, ранее носившего фамилию Валеев, ему не нравится, что СМИ писали слово «Моргенштерн» с приставкой «псевдоним».
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