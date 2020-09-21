Рэпер Моргенштерн открывает новый бизнес

Алишер Моргенштерн открывает ресторан Фото: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) открывает в Москве собственный ресторан. Об этом он сообщил в Instagram.

«Музыкальную индустрию я уже ****** (покорил). Скучно. Пришло время ***** (покорять) индустрию ресторанов», — заявил Моргенштерн в сторис.

Сейчас в заведении закончился ремонт, отметил рэпер. По словам Моргенштерна, ресторан будет на порядок лучше всех существующих в Москве заведений.

Ранее Моргенштерн объявил о смене фамилии. По словам артиста, ранее носившего фамилию Валеев, ему не нравится, что СМИ писали слово «Моргенштерн» с приставкой «псевдоним».