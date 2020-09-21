Рэпер Моргенштерн открывает новый бизнес

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Алишер Моргенштерн открывает ресторан Фото: Instagram @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) открывает в Москве собственный ресторан. Об этом он сообщил в Instagram.

«Музыкальную индустрию я уже ****** (покорил). Скучно. Пришло время ***** (покорять) индустрию ресторанов», — заявил Моргенштерн в сторис.

Сейчас в заведении закончился ремонт, отметил рэпер. По словам Моргенштерна, ресторан будет на порядок лучше всех существующих в Москве заведений.

Ранее Моргенштерн объявил о смене фамилии. По словам артиста, ранее носившего фамилию Валеев, ему не нравится, что СМИ писали слово «Моргенштерн» с приставкой «псевдоним».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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