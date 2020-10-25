В Каменск-Уральском учителя увольняют по приказу чиновников

Дмитрия Карпова обвиняют в агитации учеников. Он же уверен, что налицо политическая расправа Дмитрий Карпов

В Каменск-Уральском (Свердловская область) учитель истории городской гимназии Дмитрий Карпов обвинил чиновников в попытке политической расправы. Как он сообщил URA.RU, депутат городской думы, гендиректор молочного предприятия ООО «Партнер» единоросс Анатолий Куклин написал на него жалобу за то, что на уроках истории якобы обсуждается плохое качество продукции предприятия.

«Возможно, на моем уроке кто-то из учеников упомянул молочное производство. Возможно, кто-то из учеников об этом рассказал. Возможно, информация широко разошлась, и депутат Куклин по какой-то причине узнал в описании себя», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Карпов. После жалобы единоросса его вызвала к себе директор Наталья Кадочникова и предупредила, что история будет иметь продолжение — школьная администрация проведет служебную проверку на нарушение учителем статьи 48 ФЗ «Об образовании». Директор полагает, что сотрудник использовал служебное положение для политической агитации, что строжайше запрещено.

Сам Карпов не скрывает, что является членом КПРФ, но утверждает, что агитацией не занимался. По его мнению, с ним сводит счеты вице-мэр Владимир Шауракс за высказывания в адрес местной администрации. «Год назад Шауракс распорядился меня уволить, а также установить в кабинете истории камеры видеонаблюдения. Однако директор гимназии Александр Кузьмич на это не пошел. Кузьмича уволили, а история продолжается с новым директором», — сказал Дмитрий Карпов.

До депутата Анатолия Куклина и вице-мэра Владимира Шауракса на момент публикации дозвониться не удалось. Директор гимназии Наталья Кадочникова сбросила звонок на мобильный телефон. Редакция готова предоставить им возможность выразить свою точку зрения.