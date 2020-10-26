Полпред Цуканов ушел в отпуск. URA.RU знает его дальнейшие планы

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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, портрет, цуканов николай
Николай Цуканов ушел в отпуск на две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов сегодня, 26 октября, ушел в отпуск, сообщил источник URA.RU. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе полпреда.

«Николай Цуканов проводит его с семьей», — уточнил собеседник агентства. В полпредстве не уточняют, где он будет отдыхать. Чиновник вернется на работу через две недели.

По данным URA.RU, Цуканов может провести отпуск на родине. Чиновник родился в городе Гусев Калининградской области и проводил там отпуск в в 2018 и 2019 году. В регионе живут его родители. С 40 лет Николай Цуканов управлял родным городом Гусев, а с 45-ти — всей Калининградской областью.

URA.RU рассказывало, что в выходные полпред отдыхает, путешествуя по Свердловской области с семьей. В октябре он, в частности, инкогнито посетил природный парк «Бажовские места», Асбест и Заречный.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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