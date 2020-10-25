В руководстве свердловского банка важная отставка

Топ-менеджер не выполнял свои полномочия с начала 2020 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Василий Кочнев покинул пост зампредседателя правления «СКБ-банка». Решение было одобрено на заседании совета директоров 21 октября. Формально топ-менеджер не выполнял свои полномочия уже с начала 2020 года.

«Принятое решение: досрочно прекратить полномочия Кочнева В.В. в качестве члена правления ПАО „СКБ-банк“ с 21 января 2020», — говорится в сообщении пресс-службы банка. Решение было принято на заседании единогласно — «за» проголосовали восемь членов совета директоров.

О причинах отставки и новом месте работы Кочнева на данный момент не сообщается. В пресс-службе банка URA.RU сообщили, что техническое решение связано с изменившимся требованием Банка России по оформлению прекращения полномочий.

Кочнев родился в 1979 году в Свердловске. Трудовую деятельность специалист начал в 1996 году в Главном управлении Банка России по Свердловской области. В «СКБ-банке» работал с 2006 года. Прошел путь от сотрудника службы внутреннего контроля до руководителя направления потребительского кредитования и банковских карт. Кочнев был назначен членом правления «СКБ-банка» в 2017 году.