В Ханты-Мансийске школьник пытался слепить снеговика и стал звездой соцсетей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школьник из Ханты-Мансийска стал звездой социальных сетей из-за упорства, с которым он пытался слепить снеговика. Видео с ним расходится в различных пабликах. Суммарное количество просмотров уже превысило сто тысяч.

Видео снял водитель автомобиля, который стал свидетелем того, как мальчик пытается через пешеходный переход перекатить огромный снежный шар размером с самого школьника. «Что происходит, что происходит у нас в Ханты-Мансийске посреди дороги», — смеясь, произносит автор видео и проезжает дальше. Пользователи социальных сетей предположили, что ребенок был вынужден обходить соседние дворы в поисках снега, чтобы слепить снеговика.

Впрочем, комментаторы разделились на два лагеря. Первые считают, что дорога не место для игр, а вторые вспоминают детство и просят простить шалость: «Мальчишка согласно ПДД переходит дорогу. Ну и что, что он катит снежный шар? Пусть резвятся дети, радуются снегу», — пишет Елена Елина. «Именно, он же на пешеходном переходе. Все были детьми, можно же отнестись с пониманием», — соглашается Александра Лисовская. «Согласна, что можно радоваться первому снегу, но не на дороге, хоть и на пешеходном переходе», — не соглашается с девушками Евгения Ноготкова.

Однако, как выяснилось позже, школьник все-таки бросил свою идею на полпути. В соцсетях появился снимок, на котором видно, что снежный шар, который перекатывал школьник, остался брошенным рядом с этим пешеходным переходом.