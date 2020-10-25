В Пермском крае резко выросло число детей, заразившихся COVID

В крае за сутки вирус выявлен у 12 детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае резко возросло количество детей, у которых выявлен коронавирус. По данным оперштаба, за сутки в крае COVID-19 подтвердился у 12 детей.

«В Пермском крае выявлено 155 новых случаев заражения. Из новых инфицированных — 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей (7 девочек и 5 мальчиков)», — сообщает оперштаб.

По данным на 25 октября, в крае за сутки коронавирусом заболели 153 человека, среди них пятеро детей (2 девочки и 3 мальчика). Днем ранее детей среди заразившихся за сутки COVID-19 выявлено не было, а 23 октября в числе 144 заболевших, было пятеро детей. Всего в крае выявлено 12 734 человек, заболевших коронавирусом.