Евгений Куйвашев планирует отказаться от посещения публичных мероприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев до минимума сократил количество личных встреч и публичных мероприятий, которые он планирует посетить, следует из графика главы региона. Это связано с тем, что глава региона намерен посвятить неделю политическим консультациям и привлечения капитала в экономику региона, уточняет собеседник агентства.

Большинство встреч носят закрытый характер. По данным агентства, планируется обсуждение вопросов, связанных с политической ситуацией в Екатеринбурге, а также выборами 2020 года (в регионе будут выбирать депутатов Заксобрания). Запланирована также встреча с топ-менеджером группы «ВИС», которая ведет крупные проекты государственно-частного партнерства. На мероприятие приглашен министр транспорта региона Василий Старков.

Во вторник Евгений Куйвашев в режиме ВКС проведет расширенное заседание штаба по противодействию коронавирусу с участием глав муниципальных образований, в четверг — заседание правительства региона. Главу региона также ждут на Чемпионате сквозных рабочих профессий по методике WorldSkills (Hi-Tech) в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», однако он пока не подтвердил свое участие в мероприятии.