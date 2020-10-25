25 октября 2020
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23 октября 2020

Тюменцев пугают ростом платы за ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца года поверять счетчики потребителям не нужно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тюменцам предлагают провести поверку счетчиков, иначе гражданам придется платить по повышенному тарифу. Услуги предлагает «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» — об этом жители пишут во «ВКонтакте». При этом компания не имеет юридической регистрации.

«Вот эти, не знаю, как их назвать, предлагают поверку счетчика за 1 100 рублей. При стоимости счетчика 550 рублей», — рассказывает пользователь Сергей Петровский в группе «Тюмень Online» соцсети «ВКонтакте». К гневному сообщению мужчина прикладывает фото извещения. Согласно ему, некая «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» предупреждает потребителя, что его счетчику нужна поверка, иначе платить за воду придется не по показаниям, а по нормативу.

Такие извещения тюменцы находят в своих почтовых ящиках
Фото: соцсети

Компания «ЕИС ЖКХ» не состоит в реестре организаций, аккредитованных на услуги поверки индивидуальных приборов учета. В реестре юридических лиц ее также нет. Зато она фигурирует в базе решений ФАС. Причем за нарушением закона «О рекламе» ЕИС ЖКХ также замечена в Липецке, Кургане, Туле и Петрозаводске. А еще, ссылаясь на законы, организация забывает упомянуть важный нюанс — до начала следующего года поверять счетчики не нужно.

«В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 года №424 все бытовые приборы учета — даже с истекшим сроком поверки — могут применяться гражданами до 1 января 2021 года. Вся поступающая информация об обязательной поверке до конца года является ложной и не соответствует действительности», — рассказали URA.RU в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В тюменском филиале «ЕИС ЖКХ» по телефону на вопросы URA.RU ответить отказались. Агентство направило письменный запрос.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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