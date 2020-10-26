Центр Гамалеи: как россияне переносят вакцину от коронавируса

Только у 15% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных», — цитирует врача РИА «Новости». По его словам, оставшаяся часть прошедших вакцинацию не испытывает никаких проблем.
В качестве одного из вероятных побочных эффектов Гинцбург назвал повышение температуры. Кроме того, в некоторых случаев может фиксироваться головная боль и ломота в мышцах.
Ранее Минздрав РФ расширил список производителей российского препарата от коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Регистрационное удостоверение на производство вакцины получила компания «Генериум».
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