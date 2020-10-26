Центр Гамалеи: как россияне переносят вакцину от коронавируса

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Побочные эффекты фиксируются только у 15% всех прошедших вакцинацию Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Только у 15% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных», — цитирует врача РИА «Новости». По его словам, оставшаяся часть прошедших вакцинацию не испытывает никаких проблем.

В качестве одного из вероятных побочных эффектов Гинцбург назвал повышение температуры. Кроме того, в некоторых случаев может фиксироваться головная боль и ломота в мышцах.

Ранее Минздрав РФ расширил список производителей российского препарата от коронавируса, сообщает «Национальная служба новостей». Регистрационное удостоверение на производство вакцины получила компания «Генериум».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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