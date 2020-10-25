Все дело — в маркировке препаратов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нехватка препаратов в аптеках связана со сбоями в работе системы маркировки «Честный знак». Об этом URA.RU сообщил независимый аттестованный эксперт Росздравнадзора Таисия Кубрина. Именно эти сбои привели к тому, что Минпромторг изменил порядок работы системы, о чем заявил на днях глава ведомства Денис Мантуров.

Как пояснила эксперт, дело не в нехватке препаратов, а в том, что из-за сбоев системы с ними невозможно было производить такие операции, как продажа, поставка и выпуск с производства (по закону, с 1 июля все эти операции должны фиксироваться в системе маркировки через коды).

«Безупречно эта система не работала никогда: ни до 1 июля, ни после: задержки с отправкой и получением подтверждений от системы происходили регулярно — и у производителей препаратов, и у дистрибьютеров, и у аптек, — пояснила она. — А 30 сентября система просто „встала колом“: не принимала запросы несколько часов. Пропали тысячи кодов по всей стране». По словам эксперта, это и вызвало вал жалоб от аптек, а также от дистрибьютеров лекарств.

«30 сентября в системе произошел инцидент, вызванный техническим фактором (сбоем дисковой системы). Проведены работы, направленные на повышения стабильности. Последствия устранены — документы, оформленные с ошибками, были в системе автоматически исправлены», — сообщили URA.RU в Центре развития перспективных технологий (оператор системы «Честный ЗНАК»).

По заявлению ее представителей, в целом система работает стабильно. «Несмотря на то, что количество поступающих документов за 3 месяца выросло более чем в 20 раз, более 97% из них обрабатываются менее чем за 10 минут, — сообщили в ЦРПТ. — Причиной локальных примеров временной недоступности конкретных лекарств может являться ажиотажный спрос».