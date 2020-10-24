В России меняют систему маркировки лекарств

Маркировка лекарств временно переведена в «уведомительный» режим работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Система маркировки лекарств временно переводят в уведомительный режим. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Система маркировки лекарств в России временно переводится в „уведомительный“ режим работы», — сообщает РИА «Новости». Минпромторг вынес такое решение на фоне роста спроса на лекарства. Задержек при приобретении лекарств не будет.

Ранее сообщалось, что маркировка лекарств станет обязательной с 1 июля, несмотря на коронавирус. При этом шесть ассоциаций фармпроизводителей просят упростить процедуру ввода в оборот немаркированных лекарств. В противном случае примерно через три месяца в стране могут начаться перебои в обеспечении населения медикаментами.