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Коронавирус обрушил стройрынок Курганской области

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Выездное заседание областной Думы. Курган, строительство, каски, стройка
В Курганской области резко сократилось количество новостроек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В Курганской области значительно сократилось количество введенного в эксплуатацию жилья. За 2020 год снижение составило 25%, по сравнению с 2019 годом. Наибольший провал зафиксирован в апреле—мае, когда в регионе действовал карантин. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

Ввод в действие жилых домов в Курганской области с января по сентябрь 2020 года составил 75%, по сравнению с данными за 3 квартал 2019 года. В этом году введено 152 тысячи кв. м жилой площади, в прошлом году показатель был 174 тысяч кв. м.

Наибольший провал в темпах строительства жилья зафиксирован в этом году в апреле — мае (в этот период в регионе был объявлен карантин). Ежемесячно строили по 6 тысяч кв. м. Это более чем в 2 раза меньше, чем в 2019 году (15 и 12 тыс. кв. м соответственно).

В 2020-м наиболее активно строительство велось в июне — июле. Строители построили и ввели в эксплуатацию около 60 тысяч кв. м. В 2019 году ударными темпами стройка шла в феврале и марте (52,9 тыс. кв. м).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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