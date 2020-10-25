Коронавирус обрушил стройрынок Курганской области

В Курганской области резко сократилось количество новостроек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Курганской области значительно сократилось количество введенного в эксплуатацию жилья. За 2020 год снижение составило 25%, по сравнению с 2019 годом. Наибольший провал зафиксирован в апреле—мае, когда в регионе действовал карантин. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

Ввод в действие жилых домов в Курганской области с января по сентябрь 2020 года составил 75%, по сравнению с данными за 3 квартал 2019 года. В этом году введено 152 тысячи кв. м жилой площади, в прошлом году показатель был 174 тысяч кв. м.

Наибольший провал в темпах строительства жилья зафиксирован в этом году в апреле — мае (в этот период в регионе был объявлен карантин). Ежемесячно строили по 6 тысяч кв. м. Это более чем в 2 раза меньше, чем в 2019 году (15 и 12 тыс. кв. м соответственно).

В 2020-м наиболее активно строительство велось в июне — июле. Строители построили и ввели в эксплуатацию около 60 тысяч кв. м. В 2019 году ударными темпами стройка шла в феврале и марте (52,9 тыс. кв. м).