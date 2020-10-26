У границ Карабаха мобилизована армия Ирана

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши
На границе с Карабахом мобилизован элитный корпус иранской армии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Иран заявил о мобилизации вооруженных сил на границе с Нагорным Карабахом. Для защиты национальных интересов было развернуто элитное военное подразделение страны.

«Иран развернул войска на границе с Арменией и Азербайджаном», — сообщает telegram-канал «Раньше всех». Известно также, что для защиты интересов Иран мобилизовал силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — элитного военного подразделения страны.

Корпус стражей исламской революции принимал активное участие в ирано-иракской войне в 80-х годах прошлого столетия. Кроме того, представителей корпуса называют ответственными за создание террористической организации «Хезболла».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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