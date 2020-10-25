Курганские власти попросили у Москвы деньги на борьбу с COVID

Курганские власти срочно покупают кислородные концентраторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Курганской области запросили дополнительную финансовую помощь в Минздраве РФ и Минпромторге. В ведомства направлены письма с просьбой помочь в покупке 200 кислородных концентраторов. Информация появилась в группе оперштаба в «ВКонтакте».

Из областного бюджета на покупку кислородных концентраторов и системы подачи кислорода планируют выделить 26,3 млн рублей. «В 12 центральных районных больницах, Курганской областной больнице и Курганском госпитале для ветеранов войн установят дополнительные системы подачи кислорода», — говорится в сообщении оперштаба.

Еще около 10 млн рублей на средства ТФОМС направлено на приобретение 130 кислородных концентраторов. «Больные, которые тяжело переносят COVID-19 и нуждаются в кислородной поддержке, сейчас из районов доставляют в ковидные госпиталя Кургана, которые обеспечены аппаратами ИВЛ, системами подачи кислорода. Чтобы приблизить помощь к пациентам, губернатором [Вадимом Шумковым] принято решение о дополнительном оснащении больниц, в которых раньше такой потребности не было», — цитирует оперштаб и. о. первого замдиректора депздрава Елену Ахмадышину.

Кислородные концентраторы будут распределены между лечебными учреждениями. В райбольницах их планируют установить в Далматово, Катайске, Каргаполье, Куртамыше, Щучье, Шумихе, Шатрово, Макушино, Кетово, Мишкино, Юргамыше.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сафакулевской районной больнице в субботу умерла пожилая женщина. Родственники заявили — проблема в том, что больница на выходные осталась без запаса кислорода для аппаратов ИВЛ.