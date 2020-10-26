Коронавирус грозит россиянам бесплодием

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Коронавирус может проявиться спустя несколько поколений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перенесенное в детстве заболевание коронавирусом может привести к снижению фертильности и проблемам с репродуктивными функциями спустя несколько поколений. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

«У мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза», — цитирует РИА «Новости» врача. По ее словам, такие метаморфозы, происходящие в организме, могут грозить серьезными репродуктивными проблемами у следующих поколений.

Педиатр также подчеркнула, что у каждого третьего из переболевших коронавирусом детей фиксируется снижение когнитивных функций. Поэтому, по ее словам, крайне важно дальнейшее наблюдение за перенесшими инфекцию детьми.

Ранее нейрофизики Имперского колледжа Лондона выявили у переболевших коронавирусом людей ухудшение умственной деятельности и другие неврологические проблемы, сообщает «Национальная служба новостей». Согласно исследованиям врачей, перенесшие инфекцию хуже воспринимают информацию и решают задачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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