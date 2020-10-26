Губернатор ЯНАО продлил коронавирусные выплаты

Дмитрий Артюхов распорядился продлить беззаявительный режим начисления пособий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Меры социальной поддержки населения, назначенные в связи с пандемией коронавируса, будут оказываться до 1 марта 2021 года. Об этом говорится в постановлении правительства ЯНАО за подписью губернатора Дмитрия Артюхова.

«Продлевать выплату ранее назначенных мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, иных социальных выплат на срок не более чем до 1 марта 2021 года без подтверждающих документов и сведений», — говорится в тексте документа. Назначение социальных выплат уже с 27 ноября снова будет проводиться в беззаявительном порядке — это поручено окружному департаменту социальной защиты населения и учреждениям соцзащиты.

Ранее ямальские власти были намерены продлить выплаты предпринимателям, создающим рабочие места для оставшихся без заработка граждан. На создание каждого рабочего места предприниматели будут получать по 123 тысячи рублей.

Кроме того, в регионе продлены выплаты медработникам, ведущим борьбу с коронавирусом. Для выплат пострадавшим от пандемии предпринимателям в окружном бюджете зарезервировали 50 млн рублей.