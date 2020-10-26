Массовые забастовки и акции протеста, проходящие в эти минуты в Белоруссии, стали одной из самых обсуждаемых тем в российском сегменте соцсетей. Традиционно комментаторы разделились на два лагеря — как выступающих в пользу сторонников оппозиции, так и поддерживающих действующую власть.
«Держитесь братья! Лукачет уходи!», — пишет один из пользователей под постом про очередные массовые задержания в Белоруссии. Однако находятся и противоположные мнения, в которых в качестве аргумента зачастую приводится ситуация на Украине в 2014 году и последующий «передел власти».
Между тем, сегодня закончился срок ультиматума, выдвинутого Александру Лукашенко оппозицией. Согласно требованиям протестующих, белорусский лидер до конца вчерашнего дня должен был сложить с себя президентские полномочия. В противном случае оппозиция пригрозила всеобщей забастовкой.
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