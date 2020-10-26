YouTube-блогер с почти двумя миллионами подписчиков Виталий Орехов на одноименном канале, посмеялся над российскими военными. Это уже второй юмористический ролик блогера об армии.
«По просьбам знатоков армейских приколов, „Типичная армия“ часть II», — объяснил Орехов. В видео блогер показал самые популярные мифы об армии России. Каждый из скетчей автор комментирует краткой и емкой фразой, описывающей происходящее.
Так, в начале ролика солдаты подметают двор железными лопатами и ледоколами по заданию прапорщика. После ими же подметают лужи. «От забора до обеда», — комментирует автор ролика.
Также высмеивается запрет на использование смартфоном в армии. В видео старший по званию объясняет новенькому срочнику, что телефоны солдатам «не положены». Парню обещают отдать мобильник в конце службы на радиорубке. Спустя год срочник находит свой гаджет и телефоны товарищей прибитыми к стене этой радиорубки.
В комментариях почти все зрители одобряют новый ролик Орехова. Ютубера уже попросили сделать другие видео-скетчи о «типичном».
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