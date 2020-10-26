Жена Пашиняна намерена отправиться на войну в Карабах

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, город шуши
Анна Акопян объявила о намерении отправиться в зону конфликта в Карабах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Анна Акопян — намерена пройти военную подготовку и отправиться на защиту Нагорного Карабаха. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Начиная с завтрашнего дня отряд из 13 женщин, включая меня, начнет военную подготовку. Через несколько дней мы уедем защищать Родину. Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — написала Акопян.

Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. 21 октября Пашинян заявил, что урегулировать конфликт в Карабахе политическим путем невозможно, поэтому Армения должна «взять оружие и приступить к делу защиты отечества».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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