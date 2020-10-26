Жена Пашиняна намерена отправиться на войну в Карабах

Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна — Анна Акопян — намерена пройти военную подготовку и отправиться на защиту Нагорного Карабаха. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Начиная с завтрашнего дня отряд из 13 женщин, включая меня, начнет военную подготовку. Через несколько дней мы уедем защищать Родину. Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», — написала Акопян.
Конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. 21 октября Пашинян заявил, что урегулировать конфликт в Карабахе политическим путем невозможно, поэтому Армения должна «взять оружие и приступить к делу защиты отечества».
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