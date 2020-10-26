26 октября 2020

Минздрав РФ назвал препараты, способные защитить от коронавируса

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Минздрав РФ назвал препараты для профилактики COVID-19 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав России скорректировал рекомендации для профилактики и лечения коронавируса. Есть три препарата, которые повысят шансы не заразиться. Обновленный документ опубликован на официальном сайте министерства.

«Для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно назначение рекомбинантного ИФН-α интраназально (капли или спрей) или умифеновира. <…>. При непосредственном контакте с больным рассматривается использование препарата гидроксихлорохин или рекомбинантного ИФН-α интраназально в комбинации с умифеновиром», — говорится в рекомендациях ведомства.

Что касается лечения, врачам следует использовать фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), а также интерферон-альфа. При этом в ведомстве подчеркнули, что однозначных выводов об эффективности или неэффективности указанных препаратов на сегодняшний день нет. Решение об их использовании принимает врачебная комиссия, и только в том случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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