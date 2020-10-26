В Госдуме назвали условие обязательной вакцинации от коронавируса

Массовая обязательная вакцинация от коронавируса в России пока не обсуждается. Как и при другом инфекционном заболевании, делать прививки всем нужно только если есть угроза для жизни большого числа россиян. Об этом журналистам рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Обязательная вакцинация — это мера чрезвычайного характера. Это достаточно жесткое покушение на права человека, на его свободу решений. Пока еще цивилизованные страны к такому методу не прибегали. Я думаю, что если это можно будет внедрить, то только в самом крайнем случае, в случае какой-то серьезной угрозы для жизни большого количества населения. Пока этот вопрос даже не рассматривается. Прививка должна быть добровольным решением каждого», — сказал Куринный в интервью радио Sputnik.
К тому же, по словам парламентария, сейчас принимать решение об обязательной вакцинации невозможно ни с организационной, ни с медицинской, ни с социальной точек зрения. Причина — отсутствие на 100% эффективной вакцины.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что только у 15% прошедших вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V» наблюдаются побочные эффекты. Речь идет о повышенной температуре, головной боли и ломоте в мышцах.
Подписывайтесь на URA.RU в