Финансист предупредил о риске сбережений в долларах

Сбережения россиян в долларах могут попасть под возможные санкции США в случае победы на президентских выборах 3 ноября представителя Демократической партии. С таким мнением выступил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
«Сбережения могут оказаться под санкциями после прихода демократов. Пока введение ограничительных мер для юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Русецкого.
Кроме того, сегодняшняя инфляция в долларах с трудом перекрывается доходами от облигаций и процентных ставок по депозитам, отметил эксперт. Так, по словам Русецкого, прибыльность гособлигаций США десятилетней давности — 0,8%, в то время как инфляция в стране находится на уровне 1,7%.
Ранее сообщалось, что российские банки начали массово скупать доллар. По данным финансистов, банковский сектор теряет интерес к евро и старается сделать запасы американской валюты, передает телеканал 360.
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