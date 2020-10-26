26 октября 2020

Финансист предупредил о риске сбережений в долларах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, взятка, доллары, валюта, наручники, экономическое преступление
Деньги россиян могут попасть под санкции после выборов президента США, считает Андрей Русецкий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сбережения россиян в долларах могут попасть под возможные санкции США в случае победы на президентских выборах 3 ноября представителя Демократической партии. С таким мнением выступил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Сбережения могут оказаться под санкциями после прихода демократов. Пока введение ограничительных мер для юридических и физических лиц не предусматривается, но такая опасность существует», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Русецкого.

Кроме того, сегодняшняя инфляция в долларах с трудом перекрывается доходами от облигаций и процентных ставок по депозитам, отметил эксперт. Так, по словам Русецкого, прибыльность гособлигаций США десятилетней давности — 0,8%, в то время как инфляция в стране находится на уровне 1,7%.

Ранее сообщалось, что российские банки начали массово скупать доллар. По данным финансистов, банковский сектор теряет интерес к евро и старается сделать запасы американской валюты, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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