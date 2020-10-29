В ХМАО не удается сломить тренд по смертности от COVID

В ХМАО за эту неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 23 по 29 октября от ковида умерло 19 человек, а в период с 16 по 22 — умерло 12 жителей округа. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 86,61%», — сообщает оперштаб.
- Сургут — 46;
- Ханты-Мансийск — 27;
- Нижневартовск — 17;
- Нефтеюганск — 14;
- Нефтеюганский район — 11;
- Лангепас — 10;
- Нягань — 9;
- Покачи — 8;
- Советский район — 8;
- Урай — 7;
- Радужный — 7;
- Когалым — 6;
- Сургутский район — 5;
- Мегион — 5;
- Нижневартовский район — 4;
- Березовский район — 4;
- Югорск — 4;
- Кондинский район — 2;
- Белоярский район — 2;
- Пыть-Ях — 1.
Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 238 человек. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии — 23 817 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО не удается снизить смертность от коронавируса на протяжении четырех дней. Начиная с 25 октября умирает не менее трех человек в сутки.
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