29 октября 2020
28 октября 2020

В ХМАО не удается сломить тренд по смертности от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО уже пятый день смертность от коронавируса не опускается ниже трех человек за сутки Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за эту неделю от коронавируса умерло в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 23 по 29 октября от ковида умерло 19 человек, а в период с 16 по 22 — умерло 12 жителей округа. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 197 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 159 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек — бессимптомно. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 86,61%», — сообщает оперштаб.

  • Сургут — 46;
  • Ханты-Мансийск — 27;
  • Нижневартовск — 17;
  • Нефтеюганск — 14;
  • Нефтеюганский район — 11;
  • Лангепас — 10;
  • Нягань — 9;
  • Покачи — 8;
  • Советский район — 8;
  • Урай — 7;
  • Радужный — 7;
  • Когалым — 6;
  • Сургутский район — 5;
  • Мегион — 5;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Югорск — 4;
  • Кондинский район — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Пыть-Ях — 1.

Состояние 107 пациентов тяжелое, 78 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 238 человек. За сутки излечились 110 человек, за весь период пандемии — 23 817 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО не удается снизить смертность от коронавируса на протяжении четырех дней. Начиная с 25 октября умирает не менее трех человек в сутки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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