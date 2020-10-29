29 октября 2020
28 октября 2020

Ушедший в отставку пермский мэр получил премию и почетное звание

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, кузнецов александр
Кузнецов стал почетным жителем района, которым руководил 20 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов стал почетным гражданином района и получил денежную премию. Об этом говорится в решении земсобрания Пермского района, которое опубликовано на официальном сайте представительного органа.

«Земское собрание решает присвоить звание „Почетный гражданин муниципального образования ‚Пермский муниципальный район‘“ Кузнецову Александру Павловичу за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие района. […] Вручить денежное вознаграждение в размере в размере 57 500 рублей», — указано в решении.

Кузнецов являлся «мэром-долгожителем». Он возглавил Пермский район в 2000 году, а в августе 2020 года подал в отставку. Сейчас борьбу за кресло главы района ведут экс-министр природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрий Килейко и мэр Кукуштана Александр Кулаков. Предварительно, заседание местного земсобрания, на котором депутаты должны избрать нового мэра, назначено на 6 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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