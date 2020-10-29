29 октября 2020

Свердловский министр заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Правительства Свердловской области. Екатеринбург, правительство свердловской области, зал заседаний, правительство со, заседание правительства свердловской области
С начала пандемии коронавирусом в свердловском кабмине переболели минимум три человека Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Один из ключевых министров регионального правительства заболел коронавирусом, сообщили три источника агентства в региональном правительстве. URA.RU известна его фамилия, однако в соответствии с нормами федерального законодательства мы не называем ее.

«Все очень переживают и желают ему скорейшего выздоровления», — отмечают собеседники агентства. Официально болезнь министра не подтверждают и не опровергают. «Департамент информационной политики не комментирует состояние здоровья членов правительства. Как все граждане РФ, они имеют право на сохранение медицинской тайны», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В начале июля стало известно о том, что коронавирусом заболел министр АПК региона Дмитрий Дегтярев. 22 июля свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что спасти чиновника не удалось. Известно, что коронавирусом переболел также глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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