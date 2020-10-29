Мэром Артемовского избран спикер думы Артемовского городского округа Константин Трофимов, сообщили URA.RU в администрации муниципалитета. Его поддержали 15 из 19 депутатов, которые принимали участие в голосовании.
Константину Трофимову 53 года, он родился в Копейске Челябинской области. С 2009 по 2017 годы был директором санатория-профилактория «Юбилейный». С 2008 года работал в составе думы Артемовского городского округа, с 2016 года возглавлял ее.
Кандидатуру Трофимова поддержал Президиум регионального политсовета «Единой России». «Квалифицированное большинство депутатов представляющих 48 тысяч избирателей Артемовского городского округа поддержали кандидатуру нашего секретаря местного отделения партии Константина Трофимова, занимавшего до этого времени пост председателя думы. Мы желаем Константину Михайловичу работать в тесной связке с депутатами, представляющими интересы жителей и оказавшими ему доверие», — заявил URA.RU глава свердловских единороссов Виктор Шептий. По его словам, партия всегда готова поддержать нового мэра.
Конкурентами спикера были замглавы городского округа Кирилл Говорухин, экс-помощник прокурора Ирбита Юрий Колпаков, бывший сити-менеджер Татьяна Позняк, депутат Александр Соловьев, директор МКУ «Жилкомстрой» Андрей Шуклин.
Кресло мэра Артемовского стало вакантным в августе 2020 года, когда Андрей Самочернов написал заявление об отставке. Он возглавил Каменск-Уральский психоневрологический интернат.
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