В Екатеринбург передают под COVID-госпиталь уникальный медицинский институт — Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии. Клиника должна начать прием COVID-пациентов с 30 октября. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах Екатеринбурга. При этом учреждение не готово к приему тяжелых пациентов.
«Палаты НИИ не оборудованы кислородом — кислородной проводки нет, — передает агентству собеседник. — Сотрудникам, которые не хотят работать с COVID-пациентами, предлагают увольняться».
В свердловском оперативном штабе по борьбе с пандемией URA.RU подтвердили, что НИИ дерматологии отдают под борьбу с COVID. Получить комментарий оперштаба по поводу отсутствия в учреждении кислорода и принуждении персонала к работе с COVID-пациентами к моменту публикации не удалось (запрос направлен).
Обновлено в 16.30: «Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопаталогии перепрофилируется для работы с COVID-19, пневмониями и ОРВИ, — сообщили URA.RU в оперштабе. — Сюда предполагается госпитализировать больных с легкой и средней тяжестью течения больных, не нуждающихся в кислородной поддержке. Для лечения таких пациентов в медицинском учреждении есть все силы и средства».
В оперштабе отметили, что к ним не поступало ни одной жалобы или заявления от коллектива института о нежелании оказывать помощь пациентам. «Если такие обращения появятся, специалисты Минздрава готовы разобраться в каждом случае индивидуально», — заявили представители оперативного штаба.
Ранее URA.RU сообщало, что под COVID-госпитали перепрофилируются больницы Березовского и Первоуральска. Также оперштаб сообщал, что развернуты койки для COVID-пациентов в противотуберкулезном диспансере, нейрохирургическом и хирургическом корпусах ГКБ №40, детском медицинском центре «Бонум» и нефрологическом корпусе ДГКБ №9.
Подписывайтесь на URA.RU в