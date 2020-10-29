В Челябинске женщина покончила с собой на глазах у прохожих

В Челябинске на улице Партизанской в частном секторе днем 29 октября женщина покончила собой на глазах у прохожих. Эту информацию URA.RU подтвердили в следственном управлении СКР Челябинской области.
«45-летняя женщина на глазах очевидцев покончила собой. Медики констатировали ее смерть», — указал URA.RU источник в правоохранительных органах.
Как сообщили URA.RU в СУ СК по региону, по факту смерти местной жительницы проводится проверка. «В данный момент оснований говорить о том, что смерть женщины носит криминальный характер, пока не имеется», — уточнили в пресс-службе следственного комитета региона.
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