29 октября 2020
28 октября 2020

В Челябинске женщина покончила с собой на глазах у прохожих

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 9. Магнитогорск, следственный комитет россии
По факту смерти челябинки проводится проверка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске на улице Партизанской в частном секторе днем 29 октября женщина покончила собой на глазах у прохожих. Эту информацию URA.RU подтвердили в следственном управлении СКР Челябинской области.

«45-летняя женщина на глазах очевидцев покончила собой. Медики констатировали ее смерть», — указал URA.RU источник в правоохранительных органах.

Как сообщили URA.RU в СУ СК по региону, по факту смерти местной жительницы проводится проверка. «В данный момент оснований говорить о том, что смерть женщины носит криминальный характер, пока не имеется», — уточнили в пресс-службе следственного комитета региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...