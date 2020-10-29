Базу пытались поджечь 27 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Увал пытались сжечь недавно построенную лыжную базу. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков 29 октября написал в своем instagram-аккаунте.

«Позавчера не установленные пока граждане пытались сжечь новую, недавно построенную лыжную базу на Увале в Кургане», — рассказал Шумков. Родители, дети которых занимаются лыжным спортом на Увале, рассказали URA.RU, что базу построили, но так и не сдали в эксплуатацию. Очевидец, который оказался на месте происшествия, объяснил URA.RU, что следы поджога видны в трех местах.

Шумков заметил, что в 2019 году в Куртамышском районе сожгли крупную овцеферму и несколько новых комбайнов в поле, а до этого в Шатровском районе подожгли картофелехранилище. «Ну ладно овцы, ну комбайны… лыжная база-то кому помешала? Это же для ваших детей и для горожан», — удивился губернатор. Шумков сравнил поджигателей с луддитами в Британии, которые громили только что появившиеся машины, и мелким гужевым купечеством в России. Он вспомнил, что те противились переменам.

Лыжную базу на Увале планировали построить до конца 2020 года. О ее строительстве стало известно в марте 2018 года. Первым подрядчиком стала московская компания «В-Групп», однако 25 сентября договор с ними расторгли «по соглашению сторон». В октябре 2019 года был проведен повторный аукцион по поиску подрядчика, но на него никто не заявился. В региональном УФАС это связали с нереальными условиями контракта — базу требовалось построить за 46 дней. Позже подрядчиком стало курганское ООО «Альянс-строй».

Обновлено в 16:11:

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167, ст. 30 ч. 3 УК РФ. Санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Сейчас ведется поиск поджигателей.

Базу пытались поджечь в разных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Было замечено три места поджога Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU