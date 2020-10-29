29 октября 2020
28 октября 2020

В Тюменской области рекордно вырос госдолг

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область возьмет в долг 2 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за дефицита регионального бюджета государственный долг Тюменской области увеличится на 65% и составит более 5 млрд рублей. Об этом говорится в постановлении правительства Тюменской области.

«Объем государственного долга Тюменской области по состоянию на 01.01.2020 года составил 3 024 миллиона рублей. По итогам года ожидается увеличение объема государственного долга до 5 005 млн миллионов рублей (на 65,5%)», — следует из постановления правительства области.

Причиной такого роста станет привлечение кредитных средств — 2 млрд рублей, которые направят на частичное покрытие дефицита бюджета. В текущем году он составил 91 млрд рублей.

«В качестве долгосрочного источника покрытия дефицита бюджета планируются государственные облигации Тюменской области. Кредиты… планируются для покрытия потребности в краткосрочных и среднесрочных средствах», — говорится в постановлении правительства.

Ранее URA.RU сообщало, что бюджет Тюменской области принят с рекордным дефицитом. Недостача достигла 91 млрд рублей, впервые за последние десять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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