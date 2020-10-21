21 октября 2020
20 октября 2020

Бюджет Тюменской области принят с рекордным дефицитом

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Здания Тюмени. Иллюстрации. , тюменская областная дума, табличка
Тюменские депутаты утвердили бюджет с рекордным дефицитом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Разница между доходами и расходами бюджета Тюменской области на этот год составила 91 млрд рублей — подобного размера недостачи не было последние десять лет. Поправки в казну региона сегодня приняли депутаты областной думы.

«Предлагается утвердить следующие параметры областного бюджета: доходы — 151 миллиард 52 миллиона рублей, расходы — 242 миллиарда 368 миллионов рублей. Дефицит составит 91 миллиард 316 миллионов рублей», — пояснил во время заседания облдумы председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

О том, что статья доходов будет уменьшена, а по расходам наблюдается серьезное увеличение, народные избранники говорили и ранее. «Предлагается уменьшить утвержденный план по доходам на 2020 год на 11,7 млрд рублей. Расходы областного бюджета предлагается увеличить на сумму 11,9 млрд рублей», — ранее сообщала пресс-служба регионального парламента.

По итогу сегодня измененный бюджет был принят. Дефицит будут покрывать остатками средств с прошлого года, а также привлечением кредитов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени будут урезаны расходы на демографию. При этом увеличатся траты на мероприятия по борьбе с коронавирусом и программу «Сотрудничество».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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