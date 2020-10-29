29 октября 2020
28 октября 2020

Экс-министр пермского правительства нашла работу у Собянина

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытое заседание правительства. Пермь, чугарина елена
Елена Чугарина будет работать в департаменте мэрии Москвы Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший министр финансов Пермского края Елена Чугарина получит работу в департаменте образования мэрии Москвы. Экс-чиновница краевого правительства займет должность заместителя руководителя департамента.

«Елена Чугарина станет заместителем руководителя департамента образования и науки мэрии Москвы. Назначение должно состояться в ближайшее время», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на источник в мэрии Москвы. В пресс-службе мэра столицы Сергея Собянина URA.RU не смогли оперативно прокомментировать информацию, туда направлен запрос.

В начале октября Чугарина покинула пост министра финансов края. До прихода в краевое правительство (в феврале 2017 года) она работала первым замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы. На тот момент его возглавлял бывший губернатор края, ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников. Ранее источники URA.RU сообщали, что Чугарина может перейти на работу в федеральное Минэкономики, вслед за своим шефом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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