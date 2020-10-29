29 октября 2020
28 октября 2020

Минобороны показало, как военных медиков отправляли в Курган. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные медики помогут коллегам в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Военные медики 29 октября прибыли в Курган, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Минобороны РФ разместило видео их сборов.

«Поступила задача выбыть в Курганскую область для оказания помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Прошу приступить к сбору», — проинструктировали медиков в начале видео. Ролик Минобороны разметил телеканал «Звезда».

29 октября в Курган прибыли 13 специалистов Центрального военного округа. Ожидается, что в регион приедут еще 10 военных медработников. Военных медиков, среди которых опытные реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи, распределят по медорганизациям области. Они и другие врачи помогут курганским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее медики из Курганской области направили обращение президенту России Владимиру Путину. В письме они пожаловались на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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