Военные медики 29 октября прибыли в Курган, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Минобороны РФ разместило видео их сборов.
«Поступила задача выбыть в Курганскую область для оказания помощи нашим коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Прошу приступить к сбору», — проинструктировали медиков в начале видео. Ролик Минобороны разметил телеканал «Звезда».
29 октября в Курган прибыли 13 специалистов Центрального военного округа. Ожидается, что в регион приедут еще 10 военных медработников. Военных медиков, среди которых опытные реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи, распределят по медорганизациям области. Они и другие врачи помогут курганским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее медики из Курганской области направили обращение президенту России Владимиру Путину. В письме они пожаловались на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении в регионе.
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