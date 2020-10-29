Экс-идеолог правительства ЯНАО занял пост в кремлевской структуре

Кирилл Истомин вошел в руководство АНО «Диалог Регионы» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Бывший чиновник департамента внутренней политики ЯНАО Кирилл Истомин назначен первым замглавы АНО «Диалог Регионы» — оператора проекта Кремля по созданию центров управления регионами. Об этом URA.RU сообщил близкий к ямальскому правительству источник. В последние месяцы Истомин работал в структуре при администрации президента (АП) России.

«Назначение Истомина говорит о полном доверии со стороны АП. С января он курировал создание и работу федерального оперштаба по коронавирусу и хорошо зарекомендовал себя», — поделился инсайдер URA.RU. Собеседник агентства предположил, что в новой должности Истомин возьмет на себя контроль за центрами управления регионами.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский в разговоре с URA.RU подтвердил назначение Истомина, но не смог раскрыть подробности, сославшись на занятость. Сам Кирилл Истомин сообщил корреспонденту агентства, что не может давать комментарии по телефону, и попросил прислать вопросы письменно. К моменту публикации ответ на них не последовал.

В сентябре 2019 года Истомин получил должность в правительстве ЯНАО. Он возглавил управление информационной политики в окружном департаменте внутренней политики. Уже в январе чиновник оставил пост в связи с переездом в Москву. В УрФО Истомин известен как политолог и политтехнолог. Он принимал участие в выборах губернатора Курганской области и работал в штабе Вадима Шумкова, одержавшего победу. Шумков набрал более 80% голосов избирателей.

Центры управления регионами (ЦУРы), по замыслу федеральных властей, должны оперативно обрабатывать информацию о событиях, происходящих в субъектах РФ. Поручение создать их дал президент Владимир Путин.