В ЯНАО затягивают поставку вакцины от коронавируса

Поставка в ЯНАО новой партии вакцины от коронавируса, которая должна была произойти в октябре, откладывается на неопределенный срок. Как ожидают местные власти, второй комплект лекарств прибудет в регион до конца года. Эту информацию URA.RU подтвердили в окружном департаменте здравоохранения.
«Вторая партия вакцины от COVID-19 ожидается до конца года», — сказали в пресс-службе ведомства. Там отметили, что в ЯНАО должна прибыть вакцина «Гам-КОВИД-Вак», разработанная в НИЦ эпидемиологиии и микробиологии имени Гамалеи. Ранее власти заявляли, что полноценные поставки в две-четыре тысячи доз на Ямал планируются к концу октября.
Первые прививки от коронавируса уже поставили 42 медработника из Ноябрьска. В ближайшее время им должны ввести второй компонент вакцины, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. После прививки первым компонентом у врачей не возникло серьезных осложнений. «После вакцинации препаратом „Гам-КОВИД-Вак“ у всех выработается напряженный антиген-специфический клеточный противоинфекционный иммунитет», — заявила главврач Ямальского окружного СПИД-Центра Людмила Волова.
Первую партию вакцины доставили в ЯНАО в конце сентября. Все 42 дозы получили ноябрьские медики, ранее не болевшие коронавирусом. Пробные партии российской вакцины «Спутник V» были направлены во все регионы страны. Охват добровольцев на третьем этапе испытаний вакцины составит порядка 40 тысяч человек.
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