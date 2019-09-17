Человек, помогавший Шумкову стать губернатором, получит пост в правительстве Ямала

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Предварительное голосование. Праймериз ЕР. Салехард. ЯНАО, портрет, истомин кирилл
Кирилл Истомин выйдет на работу в ближайшее времяФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Известный ямальский политолог Кирилл Истомин займет пост начальника управления по делам печати и СМИ в департаменте внутренней политики ЯНАО. Об этом сообщили два источника «URA.RU», знакомых с ситуацией.

Должность в аппарате правительства освободилась после того, как Геннадий Герасименко перешел на должность заместителя гендиректора ОГТРК «Ямал-Регион». Чиновника называли куратором окружных СМИ. Его потенциальный преемник Истомин вернулся в округ 12 сентября после успешной работы в штабе Вадима Шумкова на выборах губернатора Курганской области. По неофициальной информации, он должен приступить к исполнению обязанностей в ближайшее время. Возможно, уже на следующей неделе.

Получить оперативный комментарий от Истомина корреспонденту «URA.RU» не удалось. Его телефон оказался недоступен. В пресс-службе окружного правительства взяли время для подготовки ответа.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.

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© Служба новостей «URA.RU»
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