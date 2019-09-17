Человек, помогавший Шумкову стать губернатором, получит пост в правительстве Ямала

Известный ямальский политолог Кирилл Истомин займет пост начальника управления по делам печати и СМИ в департаменте внутренней политики ЯНАО. Об этом сообщили два источника «URA.RU», знакомых с ситуацией.
Должность в аппарате правительства освободилась после того, как Геннадий Герасименко перешел на должность заместителя гендиректора ОГТРК «Ямал-Регион». Чиновника называли куратором окружных СМИ. Его потенциальный преемник Истомин вернулся в округ 12 сентября после успешной работы в штабе Вадима Шумкова на выборах губернатора Курганской области. По неофициальной информации, он должен приступить к исполнению обязанностей в ближайшее время. Возможно, уже на следующей неделе.
Получить оперативный комментарий от Истомина корреспонденту «URA.RU» не удалось. Его телефон оказался недоступен. В пресс-службе окружного правительства взяли время для подготовки ответа.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на выборах губернатора 8 сентября Шумков одержал уверенную победу, получив более 80% голосов избирателей. 10 сентября итоги выборов официально утвердил облизбирком.