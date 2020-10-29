Осужденный экс-мэр Челябинска вернется в Магнитогорск

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за коррупцию, будет отбывать наказание в Магнитогорске, которым он руководил до 2010 года. Об этом URA.RU сообщили источники в окружении бывшего градоначальника. Но сначала приговор должен вступить в законную силу.
«В Челябинской области восемь колоний строгого режима. Если приговор вступит в силу, Тефтелев напишет ходатайство на имя генерал-лейтенанта ГУФСИН по Челябинской области Виктора Бранта, в котором попросит назначить местом отбывания наказания ИК-18 в Магнитогорске», — заявил URA.RU источник. В ГУФСИН по Челябинской области возможность выбрать место отбывания наказания ближе к семье подтвердили.
Высокопоставленные осужденные обычно отбывают наказание в ИК-6 в Копейске. Там сидели экс-мэр Копейска Вячеслав Истомин, вице-губернаторы Николай Сандаков и Виктор Тимашев, мэр Карабаша Мусса Дзугаев, вице-мэр Магнитогорска Виталий Сидоренко и другие. Все они уже вышли на свободу по УДО. Тефтелев решил выбрать Магнитогорск.
«Там проживают его родные, он хочет быть поближе к ним», — пояснил источник. Сам Тефтелев уроженец Карталов, но начинал свою карьеру именно в Магнитогорске. Несколько лет он занимал пост мэра Магнитогорска.
Адвокат Тефтелева Дмитрий Русских отказался говорить с URA.RU. «Мой клиент не давал мне разрешения общаться с прессой», — заявил Русских. Адвокат не сказал, будет ли подавать апелляцию на приговор.
28 октября Тефтелев был осужден на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Прокуратура считает этот приговор слишком мягким и намерена оспорить его в установленный законом срок.
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