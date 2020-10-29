Федора Теребенина называют кандидатом в депутаты в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидер Курганского регионального отделения ОНФ Федор Теребенин, зять курганского сенатора Сергея Муратова, может пойти на выборы в Госдуму. Об этом инсайдеры URA.RU заговорили после победы Теребенина в проекте Кремля — конкурсе «Лидеры России. Политика».

«Победа в конкурсе, еще и в категории „Политика“, станет хорошей стартовой площадкой для выборов в Госдуму. Тем более нижняя палата парламента сейчас взяла курс на омоложение корпуса. Теребенин вполне может туда вписаться», — поделился с URA.RU инсайдер.

По мнению политолога Сергея Ширяева, у Теребенина есть все шансы стать кандидатом в депутаты Госдумы. Но если это не случится, победа в любом случае не останется незамеченной в Москве. «Это достижение — попасть в число 50 лучших. Состав конкурентов серьезный — депутаты, руководители московских банков, ученые, чиновники. Как минимум, администрация президента возьмет его в обойму — на руководящие должности, как это бывает. Если он будет рассматриваться в качестве кандидата в депутаты, то победа в конкурсе станет усиливающим фактором», — пояснил Ширяев.

Теребенин в разговоре с URA.RU по поводу своего участия в выборах в Госдуму отметил: «Обсуждения в регионе идут, но не знаю, почему меня называют кандидатом. Я участвовал от ОНФ, были представители из разных сфер. Было интересно».

Сенатор Курганской области Сергей Муратов также ответил агентству, что участие зятя в выборах в Госдуму пока не рассматривается. «Ничего не обсуждалось. Не знаю, как насчет политики. Это его личное дело. Если хочет, пусть идет, не хочет — не идет. Ему есть чем заниматься в данный момент», — отметил Муратов.