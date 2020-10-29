29 октября 2020
28 октября 2020

В Тюмени ищут врачей в коронавирусные госпитали. Платить будут много

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Медикам, работающим с коронавирусом, готовы платить до 350 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области врачам, готовым работать с коронавирусными пациентами, предлагают зарплаты до 350 000 рублей. Это следует из данных банка вакансий тюменского департамента занятости.

«Врач-терапевт в моноинфекционный госпиталь села Упорово. Заработная плата от 300 000 до 350 000 тысяч рублей», — говорится в одной из вакансий. Это вознаграждение в настоящий момент самое крупное. В областную инфекционную больницу требуется врач-пульмонолог, его зарплата составит 300 тысяч рублей. Столько же готовы платить терапевту.

В областной больнице №4 в Ишиме специалисту по инфекционным болезням предлагают на треть меньше — 200 тысяч рублей. А в Тюменскую областную клиническую больницу №1 в «красную» зону нужен врач функциональной диагностики. Платить ему готовы 185 000 рублей. Все вышеназванные вакансии размещены с пометкой о временной работе.

Сегодня департамент здравоохранения Тюменской области сообщил о том, что в настоящее время в инфекционных госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом нехватки медицинских кадров не отмечается. «В них трудится более 4 200 медицинских работников. Моноинфекционные госпитали укомплектовываются кадрами в соответствии с потребностью на основании коечного фонда. В основном укомплектование новых открывающихся госпиталей осуществляется за счет резерва медицинских кадров. Сейчас его формирование продолжается, и кадровая служба приглашает медработников. В том числе из других регионов», — сообщили в пресс-службе областного депздрава.

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