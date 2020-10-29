Свердловское правительство готовит спецсовещание по коронавирусу

Скандал с очередями в свердловских поликлиниках дошел до правительства. Замгубернатора Павел Креков потребовал от министра здравоохранения региона Андрея Карлова и главы горздрава Екатеринбурга Дениса Демидова разобраться в причинах появления многочасовых очередей в поликлиниках. Чиновники должны подготовить отчет к началу недели, утверждает инсайдер агентства.
«Минздраву и горздраву поручено оперативно проанализировать ситуацию во всех лечебно-профилактических учреждениях, после будет большое совещание по усилению амбулаторной службы. Понятно, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции сказываются на работе поликлиник, но людей с другими болезнями меньше не стало», — говорит собеседник агентства. Больницы могут сделать ставку на создание горячих линий, чтобы люди решали вопросы удаленно и не приезжали на прием, отмечает он.
URA.RU направило запрос в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации материала ответ не поступил.
За сутки 28 октября в Свердловской области было зарегистрировано 290 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Состояние 279 госпитализированных оценивается как тяжелое, 235 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 153 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в оперштабе.
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