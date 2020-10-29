Отложенные из-за карантина разводы стали оформлять осенью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области в сентябре 2020 года количество разводов по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло в полтора раза. Об этом сообщила URA.RU председатель госкомитета по делам ЗАГС региона Людмила Рерих.

«В августе и сентябре мы наблюдаем тенденцию роста количества разводов по сравнению с минувшим годом. При этом в апреле—мае по вопросам расторжения обратилось наименьшее количество заявителей. Сказалось то, что граждане соблюдали режим самоизоляции и расторжение брака не являлось срочным вопросом», — отметила URA.RU Рерих.

Минимум разводов был зарегистрирован в апреле Комитет по делам ЗАГС Челябинской области

Согласно графику, представленному комитетом по делам ЗАГС, минимум разводов был зарегистрирован в апреле. В это время был введен жесткий карантин. При этом уже к сентябрю ситуация кардинально поменялась. В сентябре 2019 года было зарегистрировано 1308 разводов, а в 2020 году — 1844. Получается, что те, кто отложил развод весной, сделали это осенью.

Интересна также общая тенденция изменения количества регистрации браков по месяцам. В феврале, с начала пандемии, были отменены всего порядка 2% планирующихся бракосочетаний. На них молодожены не явились. Однако общее количество браков в феврале оказалось существенно выше прошлого года.

Количество бракосочетаний резко выросло в феврале, когда появились слухи о карантине Комитет по делам ЗАГС Челябинской области

«В апреле—мае мы обращались к гражданам с просьбой соблюдать режим самоизоляции и обращаться в отделы ЗАГС в случае решения неотложных вопросов. В приоритете значилась регистрация рождения, смерти, выдача повторных документов в случае их утраты. Регистрацию брака по ранее принятым заявлениям предлагалось перенести на более поздний срок, либо проводить с учетом действующих ограничений — без гостей. Многие регистрации с апреля и мая были перенесены на конец лета и состоялись», — добавила Рерих. По данным Рерих, в целом число браков и разводов в регионе уменьшается с каждым годом.