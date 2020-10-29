В Тюменской области вырос размер прожиточного минимума

В Тюменской области установлен новый размер прожиточного минимума, на душу населения он составил 12 046 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона.
«Установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за третий квартал 2020 года. На душу населения — 12 046 рублей», — говорится в постановлении правительства области.
Больше всего денег положено трудоспособным гражданам, для них минимум составил 12 673 рубля. Чуть меньше необходимый минимум для детей — 12 417 рублей. Самая маленькая сумма положена пенсионерам — 9 601 рубль. В такую цену власти оценили минимальный набор товаров и услуг, который необходим гражданам. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, прожиточный минимум вырос на 453, 477, 461 и 363 рубля соответственно для каждой категории.
Ранее URA.RU писало, что российское правительство одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума с 2021 года. Вырасти должен и минимальный размер оплаты труда.
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