29 октября 2020
28 октября 2020

В Тюменской области вырос размер прожиточного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, деньги, купюра 2000 рублей
В Тюмени прожиточный минимум составил 12 046 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области установлен новый размер прожиточного минимума, на душу населения он составил 12 046 рублей. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

«Установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за третий квартал 2020 года. На душу населения — 12 046 рублей», — говорится в постановлении правительства области.

Больше всего денег положено трудоспособным гражданам, для них минимум составил 12 673 рубля. Чуть меньше необходимый минимум для детей — 12 417 рублей. Самая маленькая сумма положена пенсионерам — 9 601 рубль. В такую цену власти оценили минимальный набор товаров и услуг, который необходим гражданам. По сравнению со вторым кварталом прошлого года, прожиточный минимум вырос на 453, 477, 461 и 363 рубля соответственно для каждой категории.

Ранее URA.RU писало, что российское правительство одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума с 2021 года. Вырасти должен и минимальный размер оплаты труда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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