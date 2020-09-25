Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

Российское правительство одобрило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О прожиточном минимуме в Российской Федерации‘ и статью 1 Федерального закона ‚О минимальном размере оплаты труда‘“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сообщается на сайте. По прогнозам правительства, изменения затронут почти четыре миллиона россиян.
Ранее в Минтруде РФ заявили, что в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, передает агентство
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