Российские власти одобрили изменение прожиточного минимума

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В 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля Фото: Илья Московец © URA.RU

Российское правительство одобрило законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 2021 года. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚О прожиточном минимуме в Российской Федерации‘ и статью 1 Федерального закона ‚О минимальном размере оплаты труда‘“ и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — сообщается на сайте. По прогнозам правительства, изменения затронут почти четыре миллиона россиян.

Ранее в Минтруде РФ заявили, что в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля, передает агентство RNS. Величина выплат будет устанавливаться ежегодно и пересматриваться не реже одного раза в пять лет. Также в Совете Федерации РФ заявили, что минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц. Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей. Ожидается, что эти меры позволят не допустить лавинообразного роста расходов бюджета и при этом помогут снизить численность бедных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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