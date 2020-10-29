Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сократить на один год сроки строительства второго моста через Обь. Такое заявление он сделал после рабочей встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, сообщили URA.RU в пресс-службе вице-премьера.
«Я считаю, что стоимость данного проекта может быть сокращена. Прошу совместно с проектной организацией рассмотреть все возможные варианты. При этом качество работ пострадать не должно. В целом я проект поддерживаю. Но качество моста за счет изменений характеристик не должно потеряться. Также ваша задача — закончить проект на год раньше планируемого, то есть до конца 2023 года», — отметил Хуснуллин.
Во время встречи губернатор ХМАО подчеркнула, что нынешний мост через Обь работает в режиме постоянной перегрузки. «Старый мостовой переход эксплуатируется с проектным перенапряжением. При интенсивности 5 тысяч машин в сутки по дороге фактически проезжают 14 тысяч», — сказала Комарова. Строительство нового объекта планировалось начать в 2021 году, и по планам оно должно было идти три года. Однако теперь сроки возведения объекта будут сокращены.
Ранее URA.RU сообщало, что сейчас разрабатывается проектная документация для строительства второго моста через Обь. Стоимость работ оценивалась в сумму примерно от 34 до 45 миллиардов рублей.
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