Родительские патрули выгоняют школьников из торговых центров ХМАО

Из-за роста заражения коронавирусом среди школьников в торговых центрах Сургута и Нижневартовска (ХМАО) начали действовать родительские патрули. Врачи считают, что причиной вспышек заболеваемости стали школьные каникулы.
«Основным местом сосредоточения детей является, в том числе, и торговые центры. Мы понимаем, что детям хочется отдыхать и таким образом, но мы приняли решение проводить рейдовые мероприятия совместно с советом отцов, представителями УМВД, с комиссией по делам несовершеннолетних и департаментом образования. Методом убеждения и разъяснения мы призываем ребят проводить каникулы дома. Также мы пытаемся привлечь внимание родителей. Еще раз подчеркну, это профилактическая мера», — сообщает вице-мэр Сургута Анна Томазова.
Заместитель главы Нижневартовска Николай Лукаш напоминает, что ученики были отправлены на удлиненные каникулы с целью уменьшения контактов в классах: «Однако на данный момент дети собираются в торговых центрах и не соблюдают масочный режим, тем самым уменьшая эффект от противоэпидемиологических мер». И.о. директора департамента образования Нижневартовска Дмитрий Котов добавляет, что рейды будут проходить не только в ТЦ, но и в самых многолюдных и опасных с точки зрения заражения местах.
Ранее власти ХМАО решили продлить осенние каникулы на неделю, с 26 октября до 8 ноября. Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила, что это мера для снижения заражений среди школьников, и попросила детей не посещать торговые центры на каникулах.
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